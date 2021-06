Mænd med køller og knive angreb taxichauffør midt om natten

AALBORG:En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet efter et brutalt overfald på en taxichauffør i Aalborg midt om natten. Et overfald, som blev begået en en gruppe mænd bevæbnet med knive og slagvåben.

Ifølge Nordjyllands Politi skete overfaldet natten til søndag på Sohngårdsholmsvej nær vejkrydset ved Mylius Erichsens Vej. Ikke langt fra Grønlands Torv.

Ved 03-tiden kom en bil kørende hen mod taxien, og ud sprang en gruppe mænd med knive og slagvåben.

- Der var fra fem op mod otte mænd, fortæller politikommissær Carsten Straszek fra Nordjylland politi.

Mændene gik løs på taxien. Dæk blev punkteret med kniv, og mændene angreb også taxichaufføren.

Han blev slået med knytnæve og slagvåben, ifølge politiet.

- Taxichaufføren måtte på skadestuen, men var ikke alvorligt kvæstet, siger Carsten Straszek.

Efter det brutale overfald stak gruppen af mænd af. Dels til fods, dels i den bil de ankom i.

Et par timer efter overfaldet blev to mænd anholdt. En af dem, en 20-årig, blev varetægtsfængslet, sigtet for den brutale vold, den anden blev senere løsladt.

Nordjyllands Politi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om et muligt motiv til overfaldet på taxichaufføren. Det skyldes at sagen stadig efterforskes.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.

Her skete overfaldet: