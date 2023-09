Mænd med skydevåben anholdt i Aalborg

To mænd på henholdsvis 19 og 26 år bliver lørdag middag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Grundlovsforhøret kommer med stor sandsynlighed til at foregå for lukkede døre.

Mændene blev anholdt fredag eftermiddag klokken 15.35 i en lejlighed i Aalborgs øgadekvarter.

De sigtes begge for at være i besiddelse af skydevåben.

Det oplyser politikommissær Ulf Munch Sørensen, Nordjyllands Politi, som fortæller, at anholdelserne skete efter intensiv efterforskning.

Han kan dog ikke svare på, om anholdelserne har forbindelse til den skudepisode, som skete fredag den 25. august på åben gade i Rendsburggade midt i Aalborg.

- Det er for tidligt at sige noget om, siger politikommissæren.

Efterforsker fortsat skyderi

I den seneste uges tid har politiet efterforsket skyderiet i Rendsburggade, hvor en sort Volvo fredag den 25. august ved 19-tiden kørte op til en gruppe mænd på gaden, hvorefter der formentlig blev affyret skud mod bilen, mens den kørte væk.

Politiet ser med stor alvor på den episode. Ikke mindst fordi skuddene faldt på åben gade på et tidspunkt, hvor mange mennesker var på gaden i forbindelse med regatta, som foregik på havnen.

Politiet har siden afklaret, at der blev affyret flere skarpe skud på Rendsburggade - dog uden at kende det præcise antal.

Ingen personer blev ramt ved skyderiet, men et af projektilerne ramte muligvis et skilt på havnen.