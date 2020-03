Mærker du corona-angsten komme snigende? Svend Brinkmann kommer med 10 bud på, hvordan du håndterer det

Måske har coronaepidemien også sat sig som en fast del af dine tankemønstre. Måske sidder du hele tiden og tjekker nyheder, og måske vågner du nervøs op om morgenen, fordi du er bange for, hvad seneste nyt er.

Det kan være svært at håndtere den ængstelse, der pludseligt har fået en iboende plads i kroppen.

Professor ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, Svend Brinkmann, giver 10 bud på, hvordan du håndterer de næste uger.

De 10 bud

Rent psykologisk giver coronaepidemien os et dilemma: På den ene side har vi en fælles interesse i, at folk bliver ængstelige, da ængstelsen gør, at flere opsøger information og handler i overensstemmelse med myndighedernes udmeldinger. På den anden side kan ængstelsen hos den enkelte udvikle sig til decideret angst, hvor den psykiske trivsel er truet: Man kan ikke falde i søvn, fordi katastrofetankerne kører rundt i hovedet på en og de mange dage, der skal tilbringes hjemme, bliver brugt på at læse skrækhistorier fra Italien, hvor sundhedsvæsenet er brudt sammen.

Sådan har jeg det selv lige nu.

Det er godt, at vi ængstes, for ellers ændrer vi ikke adfærd, og så ender vi i samme katastrofe som italienerne. Men det er skidt, når ængstelsen kammer over i angst. Epidemien aktiverer dybe reaktionsformer hos os, der bedst forklares evolutionært og handler om overlevelse, og dertil skal lægges århundreders litteratur og katastrofefilm, der nok kan fremkalde apokalyptiske billeder hos os alle.

Jeg tror ikke, der er en nem løsning på dilemmaet, men man kan godt forsøge at dosere sin ængstelse i de rette mængder, så her kommer 10 bud på hvordan:

1. Det er ok at være bange

Husk på, at det ikke er farligt at være bange. Hvis man forstår, at frygten kan hjælpe en til at handle fornuftigt, kan man se den lidt udefra, så den ikke bliver irrationel.

2. Tal med andre om din frygt

Det er verdens mest banale råd, men det virker. Hvis du bor alene, så brug telefonen og nettet. Ræk også gerne ud til dem, der lever alene og ikke har mange at tale med.

3. Skab struktur gennem ritualer og rutiner

For os der skal arbejde hjemme i de kommende uger, bliver det svært at koble fra den konstante nyhedsstrøm. Hvis ikke vi i forvejen har FOMO (fear of missing out red.), så kan vi hurtigt få det af ængstelsen. Det kan hjælpe at opdele dagen mest muligt i arbejde og pauser. Prøv fx pomodoro-metoden, hvor man arbejder 25 minutter og holder 5 minutters pause, hvor man går lidt rundt eller laver kaffe. Selv om det er svært, så prøv at begrænse nyhedsforbruget til efter arbejdsdagen.

4. Brug din krop og dine hænder

Begynd på det hjemmetræningsprogram, du egentlig havde som nytårsforsæt. Brug tid på at tegne, sy eller strikke. Det er en god stress- og frygtafleder, og så kan dine fingre ikke klikke på telefonens gule bjælker imens.

5. Nyd kunsten

Lyt til musik. Hvis du kan samle dig om at læse, så fordyb dig i gode bøger. Hvis det er for svært, så se film og tv-serier uden dårlig samvittighed. Det kan aflede tankerne, hvis de er kørt fast i bekymring og angst.

6. Få din søvn

Manglende søvn kan gøre ængstelsen til angst. Undgå skærme og nyheder lige inden sengetid. Prøv at gå i seng og stå op på faste tidspunkter.

7. Vær lidt overbærende

Ja, det var trist at se de mange, der hamstrede, men værre var det nok heller ikke. Folk gør ofte dumme ting – også når de er bange – så prøv at være et godt eksempel frem for at skælde ud på de sociale medier. Vreden risikerer at fremkalde endnu mere frygt.

8. Bevar din kritiske sans

Nettet flyder over med konspirationsteorier og lignende i disse dage, der kan puste til angsten. Tjek om kilderne er troværdige, og orienter dig i de officielle kanaler, f.eks. hos Sundhedsstyrelsen.

9. Husk på, at det går over

Selv om det er slemt og kan blive meget værre, bliver det også sommer en dag. Og på et tidspunkt får vi en vaccine. Med corona er der pludselig noget, der er vigtigt for os alle, så tænk på det som en stor, kollektiv opgave, der skal løses – og som bliver løst.

10. Kys og kram

Vi skal undgå kropskontakt med folk derude, men ens børn må gerne få en masse kram, og hvis man har en kæreste eller ægtefælle derhjemme, gælder det bare om at kysse løs. Det kan være beroligende med kropskontakt, og det er dejligt uanset.