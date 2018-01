Magasin bygger på livet løs i Aalborg

AALBORG: Der arbejdes på livet løs for at indrette det syvende og nyeste medlem af Magasinfamilien på Nytorv i Aalborg.

Det er dog usikkert, hvornår Magasin åbner.

- Vi åbner først, når vi er klar til det. Det betyder, at vi hellere venter lidt, siger Thor Palmhøj, der er HR-chef i Magasin.

Sikkert er det dog, at der bliver arbejde til omkring 100 medarbejdere. Og interessen for at arbejde i Magasin er stor. Et generelt jobopslag før jul fik over 1000 ansøgninger.

Læs hele historien på aalborg:nu