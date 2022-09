Magisk tidsrejse med stærke kvinder - der ikke er sådan at lukke munden på

Vendsyssel Teater: Lønstrup Ladies



At gå i teateret i Hjørring er en udsøgt fornøjelse. Man sidder godt, ser godt, hører godt, omgivelserne er inspirerende og man mærker tydeligt, at der er stor lokal opbakning.

Det giver oplevelsen en friskhed og modernitet, som sætter traditioner, lokalhistorie og drama i perspektiv.

Teatrets nye forestilling, Lønstrup Ladies, er spritny dramatik med lokalhistorisk forankring, og det er en yderst vellykket kombination. Lønstrup er omdrejningspunktet, men vi kommer vidt omkring i den store verden udenom - både til Kgs. Lyngby, Chicago og Wien, og samtidig foretages også en tidsrejse og en magisk rejse, hvor fortid og nutid mødes og de døde spiller aktivt med i de levendes forsøg på at forstå sig selv og hinanden.

Selvom man er død, behøver man jo ikke holde mund med hverken gode råd eller det, man ved.

Det hele foregår i en veloplagt og opfindsom scenografi, der rummer det hele, mens de medvirkende lige så veloplagte lader historierne om forskellige livsbaner, der mødes, skilles og mødes igen, udspille sig.

Stykket er skrevet af Rhea Leman, der har hentet inspiration til karaktererne især i to kvinder i Lønstrup, som vi følger fra 1. verdenskrigs afslutning og frem til år 2000, hvor en begravelse sætter handlingen i gang.

Her møder vi først Liv, der er nyeste skud på kvindernes livstræ. Hun kommer hjem fra Chicago med flossede drømme i kufferten og et vaklende ægteskab på telefonsvareren for at begrave Ruth, mater familias, og overtage sin arv, Ruths hus i Lønstrup.

Første akt er et mylder af detaljer, og som publikum skal man være på stikkerne for at bevare overblikket over persongalleriet, tiden og handlingen. Det går ganske tjept hen over den roterende scene med strand i den ene side, konservatorium og biograf i den anden, og den store verden i midten sammen med et dobbelthus i Lønstrup. Og så går det ellers derudad, både i tidsmaskinen og i geografien.

Vi suser frem og tilbage i tiden og får både de dødes historier og de levendes, og får dem flettet sammen i fortid og nutid.

De centrale figurer er Grethe fra Kgs. Lyngby og Ruth fra Lønstrup. Deres udgangspunkt er vidt forskelligt - Grethe kommer fra et velhavende hjem, mens Ruth er yngste barn i en fattig familie i det lille fiskerleje.

Trods forskellene i livsvilkår, væver et livslangt og solidt venskab de to kvinders skæbner sammen.

De drømmer om eventyr og kærlighed, om at tage ud i verden og leve livet. De rejser ud og hjem igen, ligesom hobbitten, og vender tilbage, klogere på sig selv og verden. Efter flere års adskillelse genforenes de i Lønstrup, hvor de lever side om side til deres dages ende.

To selvstændige kvinder, der tilsammen bærer både den fælles og den individuelle historie.

Den tredje centrale spiller er Lønstrup, hvor naturen selv byder på dramatik med storme og strandinger, hvor historien også er dramatisk nærværende og hvor nutiden byder på huse, der styrter i havet i stormvejr.

Det præger folk, naturligvis. De er optaget af de nære ting, men har også blik for det, der ikke kan ses med det blotte øje.

Og herfra går kvindernes verden, og hertil vender de tilbage med skrammer, knubs og erfaringer fra møderne med mænd, der nok er dejlige, men mest til at begynde med. Knap så dejlige, når det virkelig gælder.

Men så har kvinderne hinanden, og selvom de ikke er enige, for slet ikke at tale om ens, er de enige om at være hinandens backup. De hjælper hinanden med at holde på de hemmeligheder, som det er bedst at holde på. Indtil det egentlig kan være lige meget.

Selvom temaer som uønsket graviditet, svigt, knuste drømme og spirende kvindekamp er alvorlige nok, hælder forestillingen ind imellem lovlig langt over mod folkekomedien.

En befriende latter er altid godt, men det må ikke tendere alt for meget i retning af slapstick.

Men alt i alt er vi i godt selskab med damerne og de overflødige mænd.