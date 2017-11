Magistrat arbejder på at lukke klubhus

AALBORG: Magistraten bakkede på mandagens møde op om et forslag fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) om, at Aalborg Kommune skal benytte den nye bandepakke til permanent at lukke Bandidos klubhus i Skalborg.

I fredags lukkede Nordjyllands Politi klubhuset og udstedte et forbud mod at opholde sig i klubhuset i 14 dage på baggrund af den verserende bande-konflikt mellem Satudarah og Bandidos på Sjælland. På mandagens møde besluttede magistraten dog i første omgang at sætte gang i et analysearbejde i by og landskabsforvaltningen, der skal afklare mulighederne for at bringe Bandepakkens "Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe" i anvendelse.

- Det er jo nyt land med bandepakken og de her ting, derfor skal vi selvfølgelig også have noget, der er belyst rent juridisk, før vi kan træffe beslutning om det, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Han kender ikke til andre kommuner, der har gjort noget lignende.

- Ikke mig bekendt endnu, men det er jo også spritnyt det her, og jeg tænker, at når det er kommet, så synes jeg også, at vi skal undersøge, hvor anvendelige reglerne er. Jeg er rigtig glad for, at man fra regeringens og Folketingets side har givet de her muligheder.

Borgmesteren vil gerne have rockerne i Skalborg ud hurtigst muligt.

- De her rockerklubber i Aalborg har jo ikke bidraget med noget positivt i alt den tid, som de har været her, så jo mere pres, at vi kan sætte på dem jo bedre, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Men her stopper det ikke, for hvis analysearbejdet viser, at det er juridisk muligt, vil borgmesteren også gerne have lukket Hells Angels klubhus i Nørresundby og Devils Choice klubhus i Vejgaard.

- Hvis det viser sig, at den her vej kan betrædes, og det håber jeg meget, at det kan, så vil det i min optik kun være det første skridt, så skal vi selvfølgelig gå videre, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Borgmesteren håber, at analysearbejdet allerede kan være afsluttet, så sagen kan komme på magistratsmødet på mandag.