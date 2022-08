Magnus vil virkelig gerne være tømrer - nu har han fået en god idé

AALBORG:Sikke en god idé, han har fået: 17-årige Magnus Storch har taget utraditionelle midler i brug for at få en læreplads, så drømmen om at blive tømrer kan gå i opfyldelse.

Derfor kunne du møde ham foran Stark på Håndværkervej mandag formiddag, hvor han stod med sit skilt og søgte et sted, han kan komme i lære.

Har skrevet masser af ansøgninger

- Jeg har ledt efter en læreplads siden juni. Skrevet masser af ansøgninger, som jeg har afleveret personligt og fulgt op med et telefonopkald. Men det har ikke ført til noget, siger han.

- Der var nødt til at ske noget, og så snakkede jeg med min moster om, at vi skulle prøve noget nyt. Så fik vi den her idé med et skilt og sagde til hinanden, at nu prøver vi, så må vi se, hvordan det går.

Som sagt så gjort - skiltet blev lavet mandag, og tirsdag stod Magnus Storch så foran Stark klokken 6.45. Klar og på plads, da de første håndværkere kom til butikken efter materialer.

10-15 henvendelser

Og det utraditionelle initiativ er da også hurtigt blevet belønnet, fortalte han onsdag formiddag.

- Jeg har allerede fået 10-15 henvendelser om en læreplads. Det havde jeg slet ikke regnet med, det er så vildt. Så jeg er meget glad, nu skal vi til at se på på dem. Det er ret fedt, at jeg nok har en læreplads nu.

Magnus Storch er mere end glad for, at der nu endelig er udsigt til, at han kan komme videre med sin uddannelse, efter han i juni afsluttede et af sine grundforløb på Tech College.

- Jeg var ved at blive rastløs, det var træls, jeg ikke kom videre. Jeg kedede mig, og lavede det samme hver dag. Der var jo ikke rigtig noget at stå op til, siger han.

- Og jeg føler jo også, at jeg er gået i stå med min uddannelse.

Magnus Storch understreger, at han ikke er alene med udfordringerne.

- Vi lavede også skiltet for at skabe opmærksomhed omkring, hvor svært det er at få en læreplads, siger han.

- Det er jo et generelt problem, mange af mine kammerater har heller ikke fået en læreplads endnu.

I første omgang handler det nu om, at Magnus Storch ser de mange henvendelser igennem sammen med sin familie - og forhåbentlig snart er lærling i et tømrerfirma.