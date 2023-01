Magtfulde politikere enige: Derfor skal der ikke laves en undersøgelse af borgmesteren - endnu

AALBORG:Møgsagerne i borgmesterens forvaltning i Aalborg Kommune er væltet ud af skabene de seneste måneder.

Velkomstreceptioner for partistøtter, dyre udenlandske cirkusartister, høje repræsentationsudgifter og en festkultur, der langt overstiger standarderne for de øvrige kommunalt ansatte, er bare nogle af de sager, som den seneste tid har præget den politiske debat i Aalborg.

Senest har Nordjyske afsløret, at Thomas Kastrup-Larsen efter kun to dages betænkningstid besluttede at overføre 200.000 kroner til TV2 Nord for at få sponsorskilte på deres fire udsendelser om Nibe Festival i 2018.

Sponsorskilte som kommunen aldrig kontrollerede, blev vist, og som tv-stationen ikke kan dokumentere, har været vist.

Et forløb, der er i strid med loven, som professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh vurderede i Nordjyske mandag, og som får hård kritik af formanden for Transparency International Danmarks formand, Jesper Olsen.

- Den her sagsbehandling er for mig at se præcis det, der generelt har været galt med borgmesterens særlige eventkonto. At det har været hans personlige cigarkasse, sagde han til Nordjyske mandag.

Blokerer for reel politisk debat

Og netop det store fokus på møgsagerne blokerer for den politiske debat, som ellers burde være i fokus, mener medlem af byrådet og formand for SF, Peter Larsen.

- Jeg tror, at borgerne, men også politikerne, er rigtig trætte af de møgsager, som dukker op hele tiden, siger han til Nordjyske.

- Det skaber problemer med tilliden til os politikere, mens det fjerner fokus fra det politiske arbejde.

SF'eren tror ikke, at det er sidste gang, medierne finder endnu en møgsag blandt udbetalingerne på eventkontoen.

- Sagen med TV2 Nord er jo endnu et eksempel på, at der har været et manglende beslutningsgrundlag og skriftlighed, og derfor tror jeg også, der kommer flere sager, siger Peter Larsen.

- Og det kan blive svært at leve med.

Alligevel vil Peter Larsen ikke selv tage stilling til, om kommunen bør få sine egne jurister til at undersøge, om Aalborg Kommune har overholdt loven i forbindelse med sponsoratet af TV2 Nord.

- Det er Økonomiudvalget, der må forholde sig til, hvad der egentlig er på spil her. Men man kan sige, at vi allerede har taget konsekvenser af den her praksis tilbage i januar sidste år, siger han og henviser til konsekvenserne af Nybyggerne-sagen, hvor udbetalinger over 50.000 kroner fra februar 2022 skulle godkendes af Økonomiudvalget.

Medlemmer vil ikke undersøge sagen

Rådmand for Klima og Miljø og medlem af Økonomiudvalget, Per Clausen (EL), mener dog ikke umiddelbart, der er behov for at undersøge sagen nærmere.

- Jeg synes ikke, det er sandsynliggjort, at det her er ulovligt, så det synes jeg ikke, vi skal bruge tid og ressourcer på, siger han og fortsætter:

- Vi har jo ændret beslutningsprocesserne omkring det her, så beløb over 50.000 kroner skal godkendes af Økonomiudvalget. Det var både fornuftigt og rimeligt at gøre, men vi har altså ændret praksis og draget de nødvendige konklusioner én gang.

Åbner en dør på klem

Rådmanden fra Enhedslisten bakkes op af løsgænger Kristoffer Hjort-Storm, som er rådmand for Senior og Omsorg og medlem af Økonomiudvalget.

Ligesom Per Clausen mener han ikke, at en undersøgelse vil bringe noget nyt frem, som ikke allerede er kendt.

- Jeg er enig med Per Clausen i, at en undersøgelse ville være at spilde borgernes og kommunens tid, siger han.

- Der har været en dårlig kultur, og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvornår det er startet, men det er foregået i lang tid, siger han og fortsætter:

- Det har været godt, at der har været de her afsløringer, så vi har kunne handle og agere og lægge ansvar over på Økonomiudvalget. Det synes jeg er rigtig godt for Aalborg Kommune, siger han med henvisning til den ændrede praksis med beløb over 50.000 kroner.

Han understreger, at den praksis, der tidligere har været, er kritisabel, men at det vigtigste nu er, at det ikke sker igen.

- Det er der, vi skal have vores fokus, og det har vi sørget for ved at indskrænke Thomas Kastrup-Larsens handlemuligheder ved at sige, at nu skal vi være mere inde over det.

Tingene skal frem i lyset og kritiseres, hvis det er på sin plads, mener Kristoffer Hjort-Storm, men peger samtidig på, at det i sidste ende er vælgerne, der sammensætter byrådet.

- Borgerne har talt og stemt på Socialdemokratiet i et stort omfang. Det kan de så bare lade være med, hvis de ikke synes, de ting, der er foregået, er i orden. Så det må være op til vælgerne om tre år, om de vil have politikere, som har ført den her form for ledelse.

Han åbner dog døren på klem for, at en undersøgelse kan blive relevant, hvis sagen udvikler sig, og det viser sig, at Thomas Kastrup-Larsen har godkendt tilskuddet for egen vindings skyld.

- For så har vi at gøre med en skandale, siger Kristoffer Hjort Storm.