Ny udvikling i sag om Maja Torps inhabilitet

AALBORG:Når byrådet i Aalborg mødes 24. oktober, skal politikerne igen tage stilling til, om kommunen skal godkende førstebehandlingen af en lokalplan i Sdr. Tranders.

Kommunen behandlede og godkendte oprindeligt sagen på et møde i 20. juni, men Nordjyske har efterfølgende afsløret, at byrådsmedlem og folketingspolitiker Maja Torp var inhabil, fordi hendes kæreste har aktier i projektet.

Derfor skal politikerne nu tage stilling til sagen igen.

- Da det efterfølgende er konstateret, at et byrådsmedlem var inhabil ved sagens behandling i byrådet, vurderer By og Land, at det er mest hensigtsmæssigt, at sagen behandles på ny i byrådet, skriver kommunen i dagsordenen til mødet.

I juni vedtog et enigt byråd, at man gik videre med projektet, som fik en høringsfrist på ti uger. Det er samme sag og sagsfremstilling, de skal tage stilling til på det kommende byrådsmøde.

Den eneste forskel er, at man har forkortet høringsperioden til otte uger.