Mand stukket med kniv: Politiet på jagt efter gerningsmanden

AALBORG: Fredag eftermiddag blev Ågade i Aalborg afspærret, efter Nordjyllands Politi modtog anmeldelse om et knivstikkeri ud for nr. 21, som huser Kontiki Bar.

- En 26-årig mand var blevet stukket med en kniv i armen af en gerningsmand, som efterfølgende flygtede fra stedet i en bil, fortæller vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Teksten fortsætter under billedet.

Foto: Nicolas Cho Meier

Vagtchefen oplyser, at gerningsmanden og offeret formentlig kender hinanden, og at knivstikkeriet angiveligt skete som følge af et skænderi.

- Vi har en ide om, hvem gerningsmanden er, og vi leder efter ham nu, oplyser vagtchefen kl. 16.

Den 26-årige mand er fra Aalborg, og han blev efterfølgende kørt til sygehuset. Jess Falberg fortæller, at manden ikke er i livstruende tilstand.

- Det er svært at sige, hvor meget skade, hans arm har taget, siger vagtchefen.

Der var flere vidner til episoden, og det var en af de tilstedeværende, som alarmerede Nordjyllands Politi.

Afspærringen i Ågade er ophørt.