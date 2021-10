Mand blev efterlyst på Facebook: Fundet død i en grøft

HALS:Sidst på eftermiddagen søndag blev en 65-årig mand fra Hals efterlyst på Facebook af sine pårørende - men bare få timer senere har de fået en forfærdelig melding fra Nordjyllands Politi.

Den 65-årige mand, der forsvandt lørdag aften, blev klokken 18.46 fundet livløs i en grøft på Aalborgvej lige uden for Hals.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

- Vi ved, at han har kørt på en cykel, og det var den, man først fandt derude. Vi betragter det som et tragisk uheld, at han er endt i grøften og druknet, for efter en undersøgelse fra vores bilenspektør på stedet er der ingenting, der tyder på en påkørsel, siger Karsten Højrup Kristensen.

De pårørende til den 65-årige mand er blevet underrettet.