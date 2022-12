Mand død efter voldsom trafikulykke i Aalborg

AALBORG:En mand midt i 50'erne omkom tirsdag aften, efter en trafikulykke på Hobrovej i Aalborg.

Mand kørte med høj fart ind i en lygtepæl ved Provstejorden.

Manden, der kommer fra Nordjylland, kom alvorlig til skade ved ulykken og døde efter kort tid.

De pårørende til manden er blevet informeret.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Ole Buus fortæller, at man vurderer, at manden har fået et ildebefindende hvor han så mister herredømmet over bilen og rammer en lygtepæl.

- Vi har naturligvis også haft en bilinspektør på stedet, og han vil også komme med en vurdering af, hvad der er årsagen, men umiddelbart tror vi, at det skyldes et ildebefindende, siger vagtchefen.

Ulykken i Aalborg var så alvorligt, at en strækning af Hobrovej var spærret i godt en time og andre trafikanter måtte finde alternative ruter.