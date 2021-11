Mand dømt for hærværk på jødisk gravplads nu løsladt: Xbox kan blive nyt bevis

AALBORG:Den 29-årige mand, der i juni blev dømt for hærværket på den jødiske gravplads i Aalborg, er nu blevet løsladt. Samtidig er ankesagen mod ham blevet udsat, fordi politiet har fået besked på at efterforske yderligere i sagen.

Den 29-årig blev ved Retten i Aalborg idømt et års ubetinget fængsel for overtrædelse af racismeparagraffen og hærværk på den jødiske gravplads. I straffen var dog også en reststraf på 10 måneder fra en tidligere dom.

Den dom ankede han på stedet, og det var meningen, at landsretten skulle have behandlet ankesagen mandag men fordi politiets nye undersøgelser endnu ikke er færdige, blev sagen altså udsat, og den 29-årige løsladt.

Han har nemlig siddet varetægtsfængslet siden midten af april, og det er nu så længe, at en eventuel dom ikke vil være lang nok til at stå mål med en fortsat varetægtsfængsling.

Xbox kan være nyt bevis

Det er den 29-åriges forsvarsadvokat, Tage Kragbak, der har bedt om, at der blev foretaget flere undersøgelser i sagen. Det gjorde han også, inden sagen kørte ved Retten i Aalborg, men dengang afviste retten hans ønske.

Nu har forsvarsadvokaten så fået landsretten med på, at politiet skal undersøge den 29-åriges Xbox for at se, om den 29-årige loggede ind på spillekonsolen den aften, hærværket på den jødiske gravplads skete.

Det fortæller Tage Kragbak.

Ifølge den 29-årige sad han nemlig hjemme sammen med en kammerat og spillede Xbox, da der blev kastet rød maling på muren til den jødiske gravplads og smidt dukker med rød maling ind på gravpladsen kort efter midnat 4. april.

En forklaring, som faktisk blev bekræftet af et vidne under sagen i byretten.

Men Retten i Aalborg tilsidesatte den 29-åriges forklaring - og sådan set også vidnets - og fandt, at der var beviser for, at den 29-årige havde deltaget i hærværket.

Højreekstrem fortid

Et af de vigtigste beviser var en række billeder, der blev fundet på en af den 29-åriges fire mobiltelefoner. Det var nemlig netop denne telefon, der havde taget billederne af hærværket.

Ifølge den 29-årige havde han dog lånt telefonen ud til en anden mand samme aften, som hærværket blev begået.

Billederne af hærværket kunne kunne senere ses på den højreekstreme hjemmeside Nordfront. Og netop den 29-åriges fortid i den højreekstremistiske gruppe, Den Nordiske Modstandsbevægelse, var også et afgørende punkt i sagen mod ham.

Selv om den 29-årige under retssagen hævdede, at han ikke længere var en del af bevægelsen, blev det dog slået fast, at han om aftenen inden hærværket lagde lejlighed til et møde for flere aktive medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Ankesagen mod ham forventes at køre ved landsretten til januar.