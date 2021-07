Mand dømt for trusler mod betjent: Jeg smadrer dig

En 29-årig mand blev onsdag idømt 60 dages ubetinget fængsel for blandt andet trusler mod tjenestemænd.

I januar 2019 havde manden på en adresse i Nørresundby truet en politiassistent ved blandt andet at sige, "Vi kan også bare tage den slåskamp nu, jeg smadrer dig."

Manden forsatte med at kalde både en politiassistent og en betjent forskellige skældsord efter anholdelsen.

- Han har truet betjente og kaldt dem svanser og hunde og spyttet efter dem, og så får man altså ubetinget fængselsstraf, siger Jette Rubien, som er anklager ved Nordjyllands Politi.

Den 29-årige blev også dømt for at have kørt bil, selvom han ikke havde førerret, og mens han var påvirket af stoffer, og derfor fik han yderligere frakendt førerretten til 2031.

Og så fik han en advarsel efter udlændingeloven.

Manden var tiltalt for røveri mod en ekskæreste i 2017, men blev frikendt for forholdet, da det viste sig, at det var hans egne penge, han via mobilepay havde overført fra ekskærestens konto.

- Han havde sat hende til at administrere sine penge, og så var det jo ikke røveri på den måde, siger Jette Rubien.

Manden bad om tid til at overveje, om han vil anke dommen.