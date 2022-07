Mand efterlyses i sag om brændt parasol

AALBORG:Nordjyllands Politi går nu ud med en efterlysning af en mand, der ifølge politiet mistænkes for at have sat ild til en parasol i en baggård i Aalborgs centrum.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Natten til onsdag forsøgte en ukendt gerningsmand at antænde en brand i en baggård på adressen C.W. Obels Plads 3B i Aalborg. Det er den adresse, der huser restauranten La Locanda i Brix' Gård.

Via overvågningskameraer har politiet fået et ret præcist signalement af manden:

Og Nordjyllands Politi beder derfor offentligheden om hjælp til at identificere manden, der beskrives som 40-50 år, gammel, lys i huden, spinkel til almindelig af bygning, 185-190 centimeter høj med mørkt kort hår med "måne" og skægstubbe. Manden var på overvågningsbillederne ført blå vindjakke, lange bukser, sneakers med skrå striber på siderne og medbragte en stor, mørk rygsæk og bar desuden en taske.

- Der er tale om en grov sag, som vi tager meget alvorligt. Branden blev hurtigt opdaget og slukket, men det er vores umiddelbare vurdering, at der kunne have været menneskeliv på fare, hvis ilden havde fået lov at udvikle sig. Vi håber, at der sidder nogen derude, der kan genkende manden, siger politikommissær Carsten Straszek, der leder politiets efterforskning.

- Vi har indsat ekstra patruljer i området, der holder skærpet tilsyn, og der efterforskes intensivt med henblik på at finde gerningsmanden, siger politikommissæren.

Han opfordrer folk, der kan genkende manden til at ringe til Nordjyllands Politi på telefon 114.