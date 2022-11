Han fik håndjern på - og spurtede

AALBORG:Hvis du er iført håndjern, kan det være noget af en udfordring at spurte væk fra ordensmagten.

En narkopåvirket bilist gjorde forsøget i Aalborg natten til torsdag, men det gik ikke helt efter planen.

Politiet stoppede den mandlige bilist på Vesterbro i Aalborg kl. 01.20. Ifølge politiet var han påvirket, hvilket blev bekræftet af en test med narkometer. Derfor blev manden anholdt og lagt i håndjern.

Da politifolkene visiterede ham, fandt de en mindre mængde kokain.

Det fik manden til at stikke af - mens han var iført håndjern.

Flugten blev dog kort. Efter en løbetur på kun omkring 100 meter væltede han, og så blev han igen pågrebet, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Nu sigtes manden for narkokørsel, besiddelse af narko og for at stikke af fra politiet.

