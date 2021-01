Mand fik paller med bilbatterier over sig, da han kørte galt i truck

AALBORG:Nordjyllands Beredskab kørte fredag eftermiddag ud til en alarm ved Danbrit i Aalborg Øst. Virksomheden forhandler bilbatterier, og meldingen var netop, at en medarbejder sad fast under et eller flere af disse.

Det oplyser indsatsleder på stedet, Jesper Rasmussen, til NORDJYSKE.

- Han sad i en gaffeltruck og var kommet til at påkøre en pallereol, som kollapsede. Alle pallerne med batterier faldt så ned over ham, siger han.

Da beredskabet ankom, var medarbejderen selv kommet ud, og der var ikke sket et stort udslip af batterisyre. Derfor var Nordjyllands Beredskab kun kortvarigt på matriklen.

- Han har heldigvis ikke ligget mere fastklemt, end han selv kunne kravle ud. Samtidig gik han selv op på båren, da ambulancen kom, siger indsatslederen.

Medarbejderen er kørt til tjek på sygehuset, selv om der umiddelbart ikke er sket større personskade.