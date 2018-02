Mand gik amok i Gaden

AALBORG: En 23-årig mand fra Brønderslev står over for flere sigtelser, efter at han skabte sig meget voldsomt i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Klokken 01.50 natten til fredag kunne vagtcentralen hos Nordjyllands Politi se på videoovervågningen fra Gaden, at der var en del uro. Her forsøgte nogle dørmænd at få styr på den 23-årige, der var meget beruset og opførte sig "balstyrisk" med vagtchef Karsten Højrups ord.

- Vi fik hurtigt sendt en patruljevogn afsted, men han blev ved med at være voldsom, fortæller Karsten Højrup.

Manden blev anholdt og bragt til politigården. Undervejs knuste han en rude i patruljevognen og sparkede så hårdt på en dør, at den blev skæv.

- Samtidigt var han voldelig mod kollegerne og forsøgte at nikke skaller og bide den ene kollega i benet, og så spyttede han flere gange. Så han var noget voldsom, men vi fik bragt ham ind på politigården, og han sidder nu i detentionen, fortalte Karsten Højrup fredag morgen.

Den 23-årige må forvente et større retsligt efterspil. Ud over at have overtrådt ordensbekendtgørelsen ved at skabe uro i Gaden vil han blive sigtet for vold mod tjenestemand og hærværk på politibilen. Han vil blive afhørt, når han har sovet rusen ud.