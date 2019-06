Mand i håndjern nikkede betjent en skalle

AALBORG: Det endte med vold mod politiet, da en 30-årig lokal mand natten til mandag stod og tissede ved hjørnet af Urbansgade og Ladegårdsgade i Aalborgs midtby.

Tisseriet blev set af en politipatrulje, men da de ville have fat på manden, stak han af. Det lykkedes dog betjentene at fange den 30-årige, som nægtede at oplyse navn og CPR-nummer.

Da han blev anholdt og stod i håndjern, begyndte han at svine de to politifolk til. Blandt andet blev en kvindelig betjent kaldt "luder", og pludselig nikkede den 30-årige den anden betjent en skalle, ifølge vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Derefter blev den 30-årige mand bragt til politigården i Aalborg, hvor politiets jurister nu skal tage stilling til, om han skal fremstilles i grundlovsforhør, sigtet for vold mod tjenestemand i funktion.

Politimanden, som fik nikket en skalle, måtte på skadestuen til behandling for skrammer. Han har muligvis fået en hjernerystelse på grund af volden, oplyser politiets vagtchef.