74-årig mand død efter svømmetur i havet

HOU:Klokken 14.25 torsdag blev der slået alarm, da en 74-årig mand var i fare for at drukne i havet ud for Hou. Det oplyser Nordjyllands Politi.

Den 74-årige mand sprang i vandet fra en båd for at tage en svømmetur, men han kom i problemer i vandet. Familiemedlemmer var med ombord på båden og slog alarm.

En helikopter blev sendt afsted og spottede manden. Derfor kunne en båd guides hen til manden og samle ham op.

Manden var i kritisk tilstand og blev fløjet til Aalborg Universitetshospital. Klokken 17.20 oplyste vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, at manden er afgået ved døden.

Pårørende til manden var til stede på båden, da ulykken skete, og de er underrettet om dødsfaldet.