Mand kørt over af vejtromle midt i Aalborg

En mand er onsdag morgen kommet alvorlig til skade i en arbejdsulykke midt i Aalborg.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Bruno Brix.

Politiet får melding klokken 8.52 om, at en mand har fået sit ben i klemme ved en vejtromle på John F. Kennedys Plads.

- Det viser sig, at en mand er kommet ind under - eller i hvert kommet til skade - ved tromlen med både en arm og et ben, siger Bruno Brix, der fortæller at manden er bragt til sygehuset.

Meldingen er, at han er kommet alvorligt til skade men ikke livtruende.

Manden arbejder ved det vejarbejde, der er i gang på pladsen udfor banegården i Aalborg, og derfor er Arbejdstilsynet på vej til stedet. Herudover har Nordjyllands Politi også tilkaldt en bilinspektør.

Arbejdet er på stedet er stoppet og vejtromlen er taget ud af drift.

- Vi skal have undersøgt om det er en fejl på tromlen eller om det er en menneskelig fejl, der er skyld i ulykken, siger Bruno Brix, der forventer, at politiet også vil være tilstede på John F. Kennedys Plads det meste af formiddagen, mens tromle og stedet bliver undersøgt.

Politiet har endnu ikke yderligere oplysninger om manden, der er kommet til skade.