Mand kom i klemme, da lift væltede

GISTRUP: En mand kom søndag formiddag til skade under arbejdet med at beskære træer på en adresse i Gistrup. Her væltede en lift med mandskabskurv.

Vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi oplyser, at manden blev kørt på skadestuen. Det er uvist, om han kom alvorlig til skade, men han var ved bevidsthed hele tiden.

- Vi laver de nødvendige undersøgelser, der nu engang skal til i forbindelse med en arbejdsulykke, siger Jess Falberg. Sagen overgives derefter til Arbejdsskadestyrelsen.

Politi, lægebil og ambulance hastede til stedet, og det samme gjorde Nordjyllands Beredskab i Aalborg. Der var nemlig melding om, at manden var fastklemt under liften.

- Vi fik en melding om, at han lå under liften, som vejer 3,5 ton. Men da vi kom frem, var han selv kommet fri. Han var rimelig kraftigt tilredt men i live, og han blev indlagt på traumecentret, fortæller indsatsleder Anders Brosbøl, Nordjyllands Beredskab.