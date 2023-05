Mand kom til skade efter trafikuheld

TYLSTRUP:En 56-årig mand kom til skade mandag morgen, da en kvinde kørte frem for ubetinget vigepligt.

Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Bruno Brix.

Trafikuheldet skete kort før klokken 7.20, da en 33-årig kvinde kørte frem for ubetinget vigepligt på Tylstrupvej. Her ramte hun ind i siden på en bil, der blev kørt af den 56-årige mand.

Kvinden slap med mindre skrammer, mens manden blev kørt til undersøgelser på Aalborg Universitetshospital.

Senere mandag blev manden scannet for anden gang for at sikre, at han ikke har alvorlige indre kvæstelser.