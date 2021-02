Mand låst inde 7-Eleven: Så hev han en stor kniv frem

AALBORG:En 31-årig mand blev mandag ved retten i Aalborg idømt 10 måneders fængsel og udvisning af Danmark efter et mislykket røveri mod en 7-Eleven-butik i Aalborg.

Ifølge anklager Stine Eriksen fra Nordjyllands Politi modtog den 31-årige mand dommen, og når han har afsonet sin fængselsstraf, vil han blive udvist til Tyrkiet med med forbud mod at rejse ind i Danmark i seks år.

Manden er først og opvokset i Danmark, men har kun tyrkisk statsborgerskab.

Brugte kniv inde i butik

Ifølge politiet forsøgte han at begå røveri i den døgnåbne 7-Eleven-kiosk ved Circkle K-tankstationen ved Østerbro i Aalborg midt om natten i september 2020.

Ved 02-tiden kom han ind i 7-eleven og råbte "åben kassen", men ekspedienten løb ud af en bagindgang og låste hele butikken af.

Den 31-årige mand forsøgte selv at åbne pengekassen, men det lykkedes ikke, og så opdagede han pludselig, at han var låst inde.

Ifølge politiet viser en overvågningsvideo, at han derefter tog en stor kniv frem, formentlig en køkkenkniv, og med den lykkedes det ham at åbne en dør, så han kunne stikke af, inden politiet nåede frem.

DNA-registret Det Centrale DNA-profil-register er et dansk register over DNA-profiler indsamlet af politiet. Registeret blev oprettet 1. juli 2000, og styres af Rigspolitiets DNA-sektion i København. Registeret bruges til at identificere personer i straffesager eller ved ulykker. Kilde: Wikipedika.org VIS MERE

DNA-spor på tabt taske

Under flugten tabte den 31-årige en taske, og ved hjælp af dna-spor fra tasken fandt politiet frem til ham. Han er to gange før dømt for røveri, så politiet havde i forvejen hans dna-profil registreret.

10. november blev den 31-årige mand varetægtsfængslet, og mandag blev han så dømt ved retten i Aalborg. De tidligere domme for røveri havde betydning for straffens længde og afgørelsen om, at han skal udvises af landet.

Ifølge anklageren erkendte den 31-årige det meste af det, han var tiltalt for