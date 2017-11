Mand overfaldt to kvinder på Limfjordsbroen

AALBORG: Tirsdag eftermiddag overfaldt en 27-årig mand fra Aalborg tilsyneladende umotiveret to kvinder, der kom gående på Limfjordbroen.

Kvinderne, der er 36 og 38 år gamle, fik knytnæveslag i ansigtet, ligesom den 27-årige rev dem i håret, fortæller anklager Thomas Klingenberg.

Overfaldet blev anmeldt til politiet klokken 13.02. At politiet ankom til stedet, fik dog ikke den 27-årige til at stoppe sin voldelige fremfærd. Han modsatte sig tilsyneladende anholdelsen ved blandt andet at skubbe, slå og sparke ud efter de to politibetjente på stedet.

Den 27-årige fremstilles i dag klokken 13.00 i grundlovsforhør i Retten i Aalborg.