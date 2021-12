Mand på løbehjul frarøvede 52-årig sin rygsæk med julegaver

AALBORG:Først fik han to-tre knytnæveslag i ansigtet, derefter blev han frarøvet sin rygsæk, der blandt andet indehold julegaver fra familie i Aalborg.

Sådan endte en tur til Aalborg for en 52-årig københavner, der var på julebesøg hos noget nordjysk familie.

- Vi fik en anmeldelse klokken 07.16 her 2. juledags morgen. I krydset Dag Hammerskjølds Gade-Jyllandsgade i Aalborg faktisk lige her udenfor politigården, om at en 52-årig mand var kommet gående på vej hen mod busstationen ved Kennedy Arkaden. Han skulle med en bus hjem til København. Pludselig kommer der en mand kørende på løbehjul hen mod den 52-årige. Manden slog den 52-årige to-tre gange i ansigtet og frarøvede ham hans rygsæk, forklarer vagtchef Mads Hessellund.

Gerningsmanden stak derefter af på sit el-løbehjul mod øst ad Jyllandsgade ud mod øgadekvarteret.

- Der er tale om en mand afrikansk af udseende, cirka 180 centimeter høj, almindelig af bygning, og så var han iført mørkt tøj med en grønlig overdel. Rygsækken, som gerningsmanden stjal, var blå og indeholdt blandt andet den 52-åriges julegaver, forklarer vagtchefen.'

Nordjyllands Politi vil meget gerne høre fra eventuelle vidner, der måtte have set den flygtende røver på sit løbehjul ad Jyllandsgade mod øst.

- Der er jo ikke så mange på gaden på det tidspunkt, så vi håber et eller flere vidner måske er stødt på manden på løbehjulet med den blå rygsæk, lyder det fra Mads Hessellund.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.