Mand påkørt i Aalborg - gerningsmanden stak af

AALBORG:Nordjyllands Politi søger vidner til en episode på Hobrovej i Aalborg, hvor en mand blev påkørt, hvorefter gerningsmanden stak af fra stedet.

Det fortæller vagtchef Mads Hessellund.

Politiet blev alarmeret klokken 14.39 søndag, hvor et par patruljer hastede til krydset Hobrovej/Søndre Skovvej. Her var en 22-årig mand blevet påkørt efter en konfrontation med en eller flere andre personer.

- To biler kørte begge mod nord ad Hobrovej, og cirka ud for Aalborg Universitetshospital fik de øjenkontakt med hinanden. Fra den ene bil blev der så råbt "har du et problem?". Og herefter blev der kastet en flaske fra den bil, de blev råbt fra. Flasken lavede en revne i forruden på en 22-årig mands bil, fortæller Mads Hessellund.

Ved næste lyskryds - altså ved Søndre Skovvej - steg den 22-årige ud af sin bil, og her blev han ifølge vagtchefen påkørt forsætligt, hvorefter den anden bilist stak af fra stedet i ukendt retning.

- Den 22-årige fik nogle skrammer på arme og ben og kunne selv tage hen på skadestuen. Men det er noget, vi tager meget alvorligt, siger Mads Hessellund.

Derfor vil politiet gerne høre fra folk, der måtte have set optrinnet eller har andre oplysninger i sagen, på telefon 114.

Politiet tilbageholder oplysninger om den bil, flasken blev kastet fra, for ikke at påvirke eventuelle vidners forklaring. Det kan dog oplyses, at der var tale om en personbil, og at der formentlig var flere personer i den.

Den 22-årige var kørende i en Audi A7 Sportback.