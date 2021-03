Mand slog til mod Spar-købmanden: - Det er et røveri!

AALBORG:Politi med hunde leder torsdag aften efter en mand, der ved 20-tiden begik røveri mod Spar-købmanden på Doravej 1 i Aalborg-bydelen Vejgaard.

Ifølge vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands politi kom manden ind i købmandsbutikken og bad om cigaretter.

Da ekspedienten fandt cigaretterne frem, råbte gerningsmanden pludselig "Det er et røveri!" og beordrede ekspedienten til at putte penge i en pose.

Det gik åbenbart for langsomt, for manden begyndte derefter selv at tage penge fra kassen, hvorefter han løb væk i ukendt retning.

Udbyttet blev nogle tusinde kr. i kontanter.

Manden beskrives som 20-30 år, lys hud, 175-180 cm høj. Han var iført sort hue, stor sort vinterjakke og havde cowboybukser på.

Har man set ham, eller har andre oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på tlf. 114.