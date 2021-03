Mand sparkede tilfældig kvinde i hovedet på banegård: Han har gjort det før

AALBORG:En 25-årig mand er blevet idømt fire måneders fængsel for et groft og umotiveret overfald på en kvinde, der sad og ventede i venterummet på Aalborg Banegård.

Overfaldet skete 18. december omkring klokken 11.20. Her sad kvinden i venterummet, da den 25-årige kommer ind på banegården. Og ud af det blå gik han direkte hen til kvinden og sparkede hende i hovedet, og ramte hende ved venstre øje.

Kvinden og manden har aldrig set hinanden før og der var ikke nogen kontakt mellem dem, inden kvinden blev sparket i hovedet, fortæller anklager Malene Andersen.

- Retten har også lagt vægt på, at overfaldet var helt umotiveret mod en sagesløs person, og at der blev sparket mod hovedet, forklarer anklageren.

Han har gjort det før

Overfaldet skete for øjnene af flere vidner, der også sad i venteværelset, men det lykkedes den 25-årige at stikke af. Efter at have ledt forgæves efter ham, blev han i januar efterlyst af politiet, og dagen efter anholdt i Haderslev.

Og det er ikke første gang, at den 25-årig helt umotiveret overfalder folk i det offentligt rum.

17. december - altså dagen før overfaldet på kvinden i Aalborg - havde han fået en dom ved Retten i Svendborg for umotiveret at have overfaldet tre andre på gaden.

Manden er ikke fra Nordjylland, og har heller ikke noget fast tilhørsforhold.

Nægtede at udtale sig

Retssagen mod manden kastede ikke yderligere lys over, hvorfor han overfalder tilfældige personer rundt om i landet.

Han nægtede nemlig at udtale sig i retten, oplyser Malene Andersen.

Men både videoovervågning fra banegården i Aalborg og flere vidner efterlod ikke tvivl om, at det var ham, der var gerningsmanden.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.