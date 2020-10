Glemte at køre, da der blev grønt: Så fik 25-årig sin bil konfiskeret

NØRRESUNDBY:Da en patrulje kom kørende ad Abilgårdsvej i Nørresundby søndag den 18. oktober ved 21-tiden, lagde de mærke til en varevogn foran dem, som holdt for rødt lys.

Der var mørkt udenfor, så det var tydeligt, at føreren sad med en mobiltelefon i hænderne – hans ansigt blev nemlig lyst op. Og da lysreguleringen skiftede til grønt, holdt varebilen alligevel stille i et stykke tid, så der opstod en mindre kø i trafikken.

Derfor besluttede politiet sig for at se nærmere på varebilen og føreren, skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Da betjentene henvendte sig til føreren, kunne de se, at hans øjne var røde og blanke. Derfor valgte de at teste ham for påvirkning af narkotika.

Desværre for føreren – som viste sig at være en 25-årig mand – gav testen positivt udslag for påvirkning af hash og kokain. Derudover kunne betjentene se, at manden i en forhenværende hændelse var blevet frakendt førerretten i 10 år.

Politiet sigtede og anholdt derfor den 25-årige mand for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer, kørsel uden førerret og ulovlig brug af håndholdt mobil under kørsel.

Varebilen blev konfiskeret, og patruljen bragte manden ind for at få udtaget en blodprøve som bevismateriale i sagen.