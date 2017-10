Mand stjal kontanter i Meny-butik

AALBORG: Mandag klokken 19.24 gik en mand ind i Meny-butikken på Otto Mønsteds Vej 1 i Aalborg.

Her begik han det, der kaldes et kassedyk, idet han tog et endnu ukendt pengebeløb fra en af kasserne.

- Han forsvandt herefter i ukendt retning, fortæller vagtchef Michael Elkjær, Nordjyllands Politi.

Gerningsmanden beskrives som mellemøstlig af udseende, omkring 30 år, 185-190 centimeter høj. Hans kropsbygning var almindelig, og han havde sort hår.

På gerningstidspunktet var han iført en sort læderjakke, blå hættetrøje, sorte jeans og sorte sko med hvid stribe.

Nordjyllands politi søger vidner i sagen og kan kontaktes på telefon 114.