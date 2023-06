Mand stukket i benet: Politiet efterforsker intenst

AALBORG:Nordjyllands Politi rykkede mandag klokken 13.38 ud til et knivstikkeri på et stisystem ved Borgmester Jørgensens Vej i Aalborg.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Lau Larsen.

Han fortæller, at den forurettede er blevet bragt til behandling for et knivstik i benet. Mandens tilstand er ikke-kritisk.

Der er fortsat ingen anholdte. Foto: Jan Pedersen

Vagtchefen oplyser, at der ikke er foretaget anholdelser i forbindelse med episoden, som politiet efterforsker intenst.

- Det ser vi selvfølgelig med stor alvor på. Et knivstikkeri i offentligt rum midt på dagen et sted, hvor der færdes andre, det ser vi som alvorligt, siger vagtchefen.

Politiet har mandag været massivt til stede ved stisystemet, og et par patruljer er stadig på stedet.

Politiet kender endnu ikke til motivet for knivstikkeriet.

- Det tyder på, at det er en en intern uoverensstemmelse, siger Lau Larsen.