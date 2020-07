Mand stukket ned med kniv på bosted

TYLSTRUP:Klokken 22.40 onsdag modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om et knivstikkeri i på et opholdssted på Luneborgvej, der ligger nordvest for Tylstrup.

- En 29-årig mandlig beboer er blevet stukket af en 43-årig mandlig beboer. Den 43-årige er blevet anholdt, oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.

Den 29-årige blev efterfølgende fragtet til sygehuset i Aalborg, hvor han har været på operationsbordet. Ifølge vagtchefen er den umiddelbare melding, at hans tilstand er stabil.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse de nærmere omstændigheder omkring knivstikkeriet, før der er foretaget yderligere efterforskning.