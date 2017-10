Mand stukket og skåret ind til knoglen i benet

AALBORG: En mand på 48 år skal mandag klokken 12.30 fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Han er sigtet i en sag, hvor en 41-årig mand er blevet skåret i benet ind til knoglen samt er blevet stukket flere gange med en kniv eller en anden spids genstand.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Hændelsen fandt sted i Hals fredag aften omkring klokken 22.

Anklager Thomas Klingenberg fortæller, at den 41-årige led et massivt blodtab, men er under kirurgisk behandling, og ifølge hans oplysninger er den 41-årige uden for livsfare.