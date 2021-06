Mand tævet med totenschlæger af to unge

AALBORG:Tæv med en totenschlæger og røveri af en mobiltelefon og et par sko til en samlet værdi af omkring 14.500 kroner udløste tirsdag en dom på otte måneders ubetinget fængsel til to unge mænd - de er 17 og 19 år gamle.

En tredje mand på 18 år, der var tiltalt ved samme sag, fik en bøde på 3.000 kroner for at have deltaget i noget hærværk mod en bil sammen med de to andre unge mænd. Her blev forlygterne og bilens forrude smadret.

Den 17-årige blev desuden dømt for overtrædelse af dels våbenloven ved at være i besiddelse af totenschlægeren, dels knivloven ved at være i besiddelse af en foldekniv.

Det oplyser anklager Frederik B. Nielsen, Nordjyllands Politi.

Ifølge anklageskriftet var de to kommet til en adresse i Vestbjerg, hvor de havde tævet husets beboer og frataget ham en mobiltelefon og skoene, samtidig med at de slog den forurettede flere gange på kroppen med en totenschlæger.

- De to mænd forklarede i retten, at det rent faktisk var dem, der blevet berøvet af forurettede. Og at de derfor var kørt fra gerningsstedet igen. Men retten lagde vægt på, at de havde taget både mobiltelefon og sko med sig, da de forlod forurettede. Derfor blev de dømt for røveri, forklarer Frederik B. Nielsen.

Den ene af de to dømte - den 17-årige - fik desuden en advarsel om udvisning af Danmark.

- En dom for røveri som her ville normalt have medført en dom med indrejseforbud til Danmark, men retten lagde i den sammenhæng vægt på den tiltaltes unge alder, lyder det fra anklageren.

Den 17-årige og den bødedømte 19-årige modtog begge deres domme, mens den 18-årige tog betænkningstid med henblik på en eventuel anke.

De to fængselsdømte har med deres varetægtsfængsling - de blev anholdt kort efter røveriet 9. februar sent på aftenen - udstået deres straf og kunne derfor forlade retten som frie igen.