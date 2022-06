Narrede politiet: Jeg er blevet stukket i maven

Nordjyllands Politi tog sagen ganske alvorligt, da en 29-årig mand fra Aalborg natten til lørdag ringede 112 og fortalte, at han var blev stukket ned.

Opkaldet kom klokken 01.31.

- Han ringer og siger, at han er blevet stukket flere gange i maven med en kniv. Han fortæller, at han ligger på et græsareal inde midt i Aalborg, fortæller vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Politiet sendte straks tre patruljevogne og en ambulance til stedet, og de udsendte gik med det samme i gang med at lede intenst efter manden i området. Men de fandt ingen.

I stedet opsøgte politiet mandens bopæl, hvor de fandt den 29-årige hjemme - ganske uskadt.

- Han var ikke tilskadekommen på nogen måde, men han var meget fuld, oplyser vagtchefen.

Den 29-årige mand blev sigtet for at indgive falsk anmeldelse, ligesom han også er sigtet for at tale grimt til de betjente, som mødte frem for at hjælpe ham.

- Manden bliver præsenteret for sigtelserne og afhørt, og så kommer der et retsligt efterspil, siger Jesper Sørensen.