Mand tilbød slik til 13-årig: Det blev et nej tak

AALBORG:En 13-årig dreng, der går på Aalborg Friskole på Sohngårdsholmsvej i Aalborg-bydelen Vejgaard, blev torsdag antastet af en gråhåret mand, da han var på vej hjem efter skoletid.

På Doravej ca. en kilometer fra skolen og ikke langt fra sit hjem blev den 13-årige stoppet og tilbudt slik af manden, der kom gående bagfra, fortæller hans mor, Kamilla Bøgelund.

- Men han sagde nej tak og gik videre, fortæller hun.

I familien har de altid talt om, hvordan børnene i familien skal reagere, hvis de nogensinde kommer i den situation. Det er Kamilla Bøgelund glad for nu.

- Han gjorde, som vi har aftalt. Det var lige, som det skulle være, siger drengens mor.

Efter sit høflige afslag fik hendes søn lov at gå uforstyrret videre, til han kom hjem og kunne fortælle om det. Han beskrev blandt anden manden som gråhåret, med hæs stemme, blå jakke, cowboybukser, grå sko, dansktalende og med dansk udseende

Derefter kontaktede Kamilla Bøgelund både skolen og Nordjyllands Politi.

I samme område som Aalborg Friskole ligger folkeskoler som Vejgaard Østre Skole og Filstedvejens Skole.

- Og før jul der lignende hændelser omkring de skoler, forklarer Kamilla Bøgelund, som har en anden søn, der går på Filstedvejens Skole.

- De skoler har informeret om de hændelser, lige så snart de er sket, fortæller Kamilla Bøgelund.

Hverken hun eller hendes søn er opskræmt af torsdagens oplevelse, men fordi der før jul var andre - og i de tilfælde yngre - børn, som blev antastet af en voksen mand, føler hun, der er god grund til at dele torsdagens oplevelse.

Det har hun blandt andet gjort i Facebook-gruppen "Jeg er fra Vejgaard", som har knap 5000 medlemmer.

- Jeg synes da, det er trælst, men fordi mine egne børn er blevet så store, så tænker jeg egentlig mest på andre. Balancen i det her er, at jeg gerne vil informere om det - men jeg ønsker ikke at skræmme nogen, siger Kamilla Bøgelund.