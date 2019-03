Mand varetægtsfængslet for at stjæle postpakker med telefoner

AALBORG: En 52-årig mand blev torsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Aalborg. Det oplyser senioranklager Torben Kaufmann Sørensen.

Den 52-årige blev sigtet for at stjæle to pakkeforsendelser, der indeholdt mobiltelefoner. Den ene mobiltelefon stjal han, da en sending pakker blev leveret til Aalborg Storcenter. Den anden på samme vis i Herning Centret. I begge tilfælde foregik det sammen med en ukendt gerningsmand, der holdt vagt, mens den 52-årige stjal pakkerne.

Den 52-årige blev varetægtsfængslet på grund af faren for, at han ville gøre det igen, og på grund af at en medgerningsmand stadig er på fri fod. Derudover var man bange for, at den 52-årige ville flygte ud af landet, da han ikke er af dansk nationalitet, oplyser Torben Kaufmann Sørensen.