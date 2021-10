Mange lommetyverier efter genåbning af Gaden

AALBORG:Der er kommet godt gang i nattelivet igen, og det kan mærkes på antallet af lomme- og tasketyverier. Især i Jomfru Ane Gade i Aalborg, hvor der har været omkring 65 tilfælde af sådanne tyverier i løbet af september og oktober, skriver Nordjyllands Politi.

En opgørelse, som Nordjyllands Politi har udarbejdet, viser, at der i hele september måned i år har været cirka 25 tilfælde af lomme- og tasketyverier fortrinsvis fra beværtninger i og omkring Jomfru Ane Gade i Aalborg, mens det tilsvarende tal allerede måneden efter, endda kun fra d. 1. – 19. oktober 2021, var steget til op mod 40 tilfælde af lomme- og tasketyverier. Gerningstidspunktene er fortrinsvis i weekenderne, hvor flest mennesker går i byen.

- Vi kan tydeligt mærke, at der er kommet godt gang i festerne igen – og det indebærer altså desværre også, at lommetyvene er blevet mere aktive: for vi får for tiden betydeligt flere anmeldelser ind af tyveri begået i nattelivet, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Går efter smartphones

Typisk sker tyverierne fra gæsternes skuldertasker eller lommer, eller tyverierne sker, fordi ens ejendele efterlades ubevogtet i et øjeblik – og da man ofte står tæt, og der er mange mennesker til stede, så har tyvene gode arbejdsbetingelser. Det er især mobiltelefoner og punge med kontanter og kreditkort, der bliver stjålet i nattelivet.

- Især smartphones udser tyvene sig – så vi opfordrer til, at man husker at holde godt øje med sin telefon, men også sin taske og andre ting, når man går i byen, pointerer vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Sådan undgår du at blive bestjålet – fem hurtige råd fra Nordjyllands Politi - Gem din mobil og pung i en lukket lomme – gerne inderlommen - Læg ikke mobil eller pung synligt på bordet - Sørg for, at din taske er lukket - Stil din taske, hvor du kan se den - Lad være med at have for mange kontanter på dig VIS MERE

Hvis du bliver bestjålet, så skal du anmelde det til politiet på 114. Her kan du også få yderligere vejledning.

Nordjyllands Politi øger i øvrigt den tryghedsskabende patruljering i Jomfru Ane Gade i den kommende weekend.