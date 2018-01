Mange sad over lørdagstræning

FODBOLD: AaB-truppen var delt op lørdag formiddag efter den hårde testkamp mod japanske Shonan Bellmare fredag eftermiddag.

De spillere, der havde fået mere end 45 minutter i testkampen, fik lov til at blive tilbage på hotellet, mens den resterende del af truppen gennemgik en let gang træning med en del fokus på offensive kombinationer.

Netop den øvelse gav også dagens bedste grin, da Kasper Risgård i en kontra driblede forbi Thomas Augustinussen og scorede, og efterfølgende udbrød: Der fandt jeg endelig en, jeg kunne løbe fra.

Mere bekymrende var det, at peruvianske Edison Flores sad ude efter at have deltaget i opvarmningen. Offensivspilleren, der var flyvende i kampen mod Shonan Bellmare, klagede over smerter i venstre baglår - men det vides endnu ikke, om det bare var smerte eller en decideret skade.

AaB’erne har lørdag aften fået lov til at spise en middag ude i byen, søndag har holdet fået fri, inden der mandag og tirsdag igen venter dobbelte træningspas.