Mangel på beton forsinker nyt byggeri

AALBORG: Manglen på betonelementer betyder nu, at det nye botilbud på handicapområdet Tornhøjgaard i Aalborg Øst bliver et halvt år forsinket.

Beboerne skulle ellers være flyttet ind i 1. juli 2018, men nu må de vente til 1. februar 2019.

- Der er simpelthen så meget gang i byggeriet, så boligforeningen ikke har mulighed for at få de betonelementer, der skal til, siger ældre- og handicaprådmand Thomas Krarup (K).

Forlænget eksisterende lejemål

Han ærgrer sig over, at manglen på byggematerialer skal gå ud over de handicappede, men omvendt glæder han sig over, at der er gang i byggeriet.

Byggeriet af Tornhøjgaard samler fire botilbud men grundet forsinkelsen har kommunen forlænget de eksisterende lejemål.

Forsinkelsen betyder også, at handicapafdelingens budget i 2018 bliver reduceret med en halv mio. kr., da man havde indarbejdet en besparelse på nattevagt på en halv. mio. kr. næste år.