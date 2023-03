Mangler der en kronprins? Se hvad S-veteran mener

AALBORG:Selvom flere iagttagere undrer sig over, at Thomas Kastrup-Larsen (S) trækker sig som borgmester i Aalborg, inden der er en klar arvtager i hans parti, er det ikke nødvendigvis en ulempe.

Det mener Aalborgs tidligere familie- og beskæftigelsesrådmand Mai-Britt Iversen (S) i hvert fald.

- Jeg tænker jo først og fremmest, at det er vigtigt, at vi har tre meget forskellige kandidater. Den mangfoldighed, synes jeg, er forrygende, siger hun

- Så det er dejligt, at der både er Nuuradiin, som fik næstflest stemmer ved det seneste valg og blev rådmand, en dygtig kvinde (Lisbeth Lauritsen, red.), og Lasse (Frimand Jensen, red.), som er gruppeformand og vant til et tage et politisk ansvar, tilføjer hun.

- Så du er ikke nervøs for, at det er stadig er usikkert, hvem der er dit partis bedste bud på en ny borgmester?

- Det er altid dejligt, når der er en klar kronprins. Men det er faktisk også dejligt at have tre, der bejler til posten. For det er altid godt for et parti at have en stor bredde. Og her er der oven i købet en stor mangfoldighed, så vi både har ham, der klar klaret sig på trods af alle odds og har vist masser af lederevner, ham der er vokset op i en politisk familie og en fagligt dygtig kvinde. Og det er et stor privilegium for et parti, for man har jo før set, hvor galt det kan gå - for eksempel i USA - hvis man ikke har sikret sig, at der er en ny generation til at tage over, og derfor vælger at trække en gammel traver af stalden, forklarer den tidligere rådmand.

Direkte at pege på, hvem der skal være Aalborgs næste borgmester, vil Mai-Britt Iversen dog ikke. Blandt andet fordi, mener hun, det er en uskik, hvis tidligere politikere begynder at blande sig igen. Men hun fremhæver alligevel Nuuradiin Husseins mange stemmer ved det seneste kommunalvalg.

- Og det skal man ikke underkende, for det betyder jo også, at man har vælgernes mandat, påpeger hun.