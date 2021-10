Margith og Karsten mistede værdier for over 200.000 kroner - nu er hele grunden overvåget

AALBORG:Værdier for 111.000 kroner blev i starten af juni stjålet fra Margith og Karsten Hjølunds landejendom i Aalborg Kommune.

I tiden efter var Margith Hjølund bange for at være alene hjemme og utryg ved situationen. Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Margiths bekymringer blev da heller ikke mindre, da hun og Karsten Hjølund endnu engang fik uventet besøg af indbrudstyve kun fem uger efter første indbrud. Denne gang måtte ægteparret vinke farvel til værdier for 95.000 kroner.

I dag har Margith og Karsten Hjølund investeret i overvågning både inden- og udenfor huset.

- Vi mistede en del arvesølv og designmøbler, men værst er, at man bliver utryg i eget hjem, fortæller Margith Hjølund.

Desuden har indbrudene kostet parret mange penge.

- Man får heller ikke fuld erstatning for sine ting af forsikringen, så man lider jo et større økonomisk tab hver gang, siger hun

Tryghed er udfordret efter indbrud

Ifølge Nordjyllands Politi er det bedste forsvar mod indbrud at være på forkant og forebygge. Det gør man ved at tænke indbrudssikring ind i sin bolig for at minimere risikoen for indbrud.

- En solid indbrudssikring – både ude og inde – gør det sværere for tyven, som så skal bruge mere tid på at forcere bygningens skal og måske derfor opgiver eller finder et andet sted, siger politiassistent og sikringsrådgiver ved Nordjyllands Politi Jan Mørch.

Er skaden alligevel sket, vil man blive kontaktet af politiet med tilbud om en snak om tryghed i hjemmet og sikring mod indbrud fremover. Hvis man har oplevet to indbrud indenfor et år, tilbyder politiet sikringsrådgivere også et besøg i hjemmet.

I første omgang mente Margith og Karsten Hjølund ikke, at sikringsrådgivning var nødvendigt, fordi huset alligevel var til salg. Parret havde ikke gjort særlige tiltag for at sikre deres hus mod indbrud udover tidligere at have forsøgt med en tyverialarm, som ikke længere virkede.

Efter andet indbrud takkede de dog ja til tilbuddet og fik besøg af politiet i deres hjem. Her foreslog politikommissær og sikringsrådgiver Jan Mørch blandt andet, at parret skulle sætte en indvendig lås på deres terrassedør.

Du kan finde flere råd til, hvordan du sikrer din bolig mod indbrud på www.stopindbrud.dk og www.botrygt.dk