Markant bedre natur i Lille Vildmose end i nationalparkerne

LILLE VILDMOSE: Det er ikke i de fem danske nationalparker, du skal lede, hvis du vil finde landets bedste natur. Du skal i stedet rette sigtet mod Lille Vildmose.

Det viser en ny indikator for naturens tilstand og beskyttelsen af den, som Aarhus Universitet lancerede forleden under navnet Dansk NaturIndikator. Her udgør Lille Vildmose den største og mest mørkerøde klat på danmarkskortet - og jo rødere jo bedre, hvis det er natur og naturbeskyttelse, man er ude efter.

- Lille Vildmose har i hvert fald noget af Danmarks bedste natur. Det er der god grund til at være stolt over, fastslår Rasmus Ejrnæs, der er seniorforsker på Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Mens forfædrene har givet et godt udgangspunkt, ser Rasmus Ejrnæs afgræsningen i vildmosen som en stor del af forklaringen på, hvorfor naturen har langt bedre vilkår mellem Dokkedal og Øster Hurup end i Thy, Mols Bjerge, Vadehavet og de to sjællandske nationalparker.

- Der er jo krondyr, vildsvin, elge og nu har man også fået bisoner ud, så man har arbejdet med de processer, som er besværlige at få til at fungere, siger seniorforskeren, der ikke er i tvivl om, hvorfor den vilde natur ikke trives i samme grad i nationalparkerne.

- Problemet med de eksisterende nationalparker er, at man bare har peget på nogle steder, som er kønne, men i eksempelvis Nationalpark Thy ikke har lukket grøfter og stadig driver skovdrift i form af blandt andet nåletræsplantager.

Håber på ulv

Selvom Lille Vildmose har taget førertrøjen på, ser Rasmus Ejrnæs stadig masser af potentiale for forbedring. Mens en stor del ifølge seniorforskeren ligger i politikernes hænder - i form af at lave love, der ikke kun omfatter de kommende naturnationalparker - er et andet skridt på vejen mod endnu mere vild natur kommet luntende helt af sig selv i løbet af de seneste måneder.

- Når man nu har fået bisoner ud i Tofte Skov, ville det også være ret smukt hvis man fik en bæver og en ulv, så man havde hele paletten fuld. Og det siges faktisk, at der render en ulv rundt deroppe for tiden. Det ville passe rigtig godt med et større rovdyr, når man har en flok store planteædere, siger han.

Mens nationalparkerne i Rasmus Ejrnæs' øjne ikke har gjort den store forskel i forhold til at sikre mere vild natur, glæder han sig over, at arbejdet med de kommende naturnationalparker giver anledning til stor debat.

- Diskussionerne er et tegn på, at det er noget, der gør en forskel. For hvis ikke det gør en forskel, er der ikke noget at skændes om. Når man ændrer færdselsreglerne og giver naturen førsteret, er der selvfølgelig nogle, der brokker sig. Sådan er det også, hvis man bygger en motorvej eller en bro. Så er der altid en lokal modstandsgruppe, men politikerne bygger alligevel. Det er det så spændende at se, om de også gør, når det handler om vild natur, siger han.