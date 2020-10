Markant stigning: Stort smittetryk i Aalborg-bydel

AALBORG:Flere er de seneste dage blevet konstateret smittet med corona-virus i Aalborg Øst, og det får nu Aalborg Kommunes Sundhedsberedskab til at skride til handling.

- Smittetrykket er desværre stigende. Det er ikke kun blandt de unge, men alle aldersgrupper er ramt. De sidste tre dage har der været 109 nye smittede. Vi ser en markant stigning i det østlige Aalborg, og derfor igangsætter vi nu en række nye initiativer for at bremse det opadgående smittetryk, siger Jan Nielsen, der står i spidsen for Aalborg Kommunes Sundhedsberedskab, i en pressemeddelelse.

To aldersgrupper skiller sig ud

De smittede i hele Aalborg Kommune fordeler sig primært på to aldersgrupper.

Den seneste uger er der registeret 153 smittede. Blandt de 20-29-årige er der registreret 39 smittede, mens der i aldersgruppen 50-59-årige er 34 smittede.

Den alder har de smittede i Aalborg De 153, der er smittet i Aalborg Kommune den seneste uge fordeler sig således aldersmæssigt: 0-9 år: 6 10-19 år: 18 20-29 år: 39 30-39 år: 14 40-49 år: 18 50-59 år: 34 60-69 år: 17 70-79 år: 4 80-89 år: 2 +90 år: 1 Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

Klar med testcenter

I samarbejde med Region Nordjylland oprettes et mobilt testcenter på Café T på Trekanten, hvor borgere kan komme og blive testet mandag og tirsdag fra klokken 10-17.

I øjeblikket er kommunen i dialog med foreninger i området i et forsøg på sprede budskabet om smitteforebyggelse.

- Hvis hver person spreder de forebyggende budskaber til ti personer, så er vi allerede godt på vej. Det gode naboskab er at vise omsorg ved at tage hensyn til hinanden. Jeg opfordrer også til, at er de er i tvivl om reglerne, så må de endelig ringe, så vi kan hjælpe. Omsorgsånden er det vigtigste, siger Denise Bakholm, der er leder for Center for Tværfaglig Forebyggelse.

Mette Frederiksen har indkaldt til nationalt pressemøde klokken 18.30 på grund af de seneste dages stigende antal smittede.