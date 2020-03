Marley blandt de bedste: Mor og søn rejser verden rundt for at dyste i Pokémon kort

AALBORG:Brasilien, Australien, USA, Italien – 11-årige Marley Skyum fra Aalborg er mere berejst end de fleste på sin alder. Men i modsætning til en almindelig familietur til Gardasøen er Marleys ’rejser’ ikke kun for fornøjelsens skyld. Marley tager afsted for at vinde. Han er nemlig blandt verdens bedste til at spille Pokémon-kort i sin aldersgruppe.

Med på turene jorden rundt er Marleys mor, Eva Skyum, der har fulgt og støttet Marleys Pokémon-karriere, siden han første gang som 5-årig fik øjnene op for kortspillet til en turnering på hovedbiblioteket i Aalborg.

- Han stod og kiggede på den turnering i syv timer, fortæller hun og fortsætter:

- Vi kunne simpelthen ikke få ham med hjem derfra. Marleys far og jeg måtte skiftes til at gå over og sidde der.

Sådan startede det eventyr, der i dag har bragt mor og søn jorden rundt til adskillige store turneringer og fire verdensmesterskaber.

Biblioteket var ikke nok

Mange ved sikkert, der findes Pokémon kort eller kender til den animerede tv-serie, hvor Ash Ketchum og Pikachu kæmper for at blive Pokémon-mestre. Men det er langt fra alle, der ved, at kortspillet har et stort internationalt publikum med enorme turneringer verden over og et verdensmesterskab.

Det er den verden, som Marley og Eva Skyum bruger en del af deres fritid på. Hjemme har Marley over 10.000 kort, faktisk er det ene rum i hjemmet mere eller mindre dedikeret til spillekortene, og i snit spiller han Pokémon fem gange om ugen. Enten mod andre spillere på biblioteket i Aalborg, online mod hans fynske træner eller hjemme mod moren Eva, der også har taget spillet til sig.

- Det er ikke så svært at lære. Det er selvfølgelig svært at blive god til. Men selve spillet er ikke så svært at forstå, fortæller Marley, når man spørger ham, hvad der gør Pokémon til et godt kortspil.

Da Marley fyldte seks begyndte han til ugentlig Pokémon-træning, også kaldet Pokémon Liga, hver torsdag på hovedbiblioteket i Aalborg. Men det japanske kortspil havde givet ham mere blod på tanden, end hvad det lokale miljø kunne tilbyde.

- Vi kunne ret hurtigt mærke, at det var noget, han syntes var helt vildt fedt. Så den ene gang om ugen på biblioteket var ikke helt nok, fortæller Eva.

- Han blev bare lynhurtigt bidt af det.

Derfor valgte de at stille op til DM i Pokémon-kort, hvor Marley fik en 5. plads. Herfra gik turen videre til forskellige danske turneringer, der dengang gav nok point til, at Marley som 7-årig kunne kvalificere sig til VM i juniorrækken. Så i sommeren 2016 tog Marley og Eva til deres første internationale turnering, VM i San Fransisco.

- Det var ret overvældende for Marley, der dengang var 7 år, og for mig, som havde været vant til at han spillede i Herning, Vejle og Lumby, hvor alle kendte alle, fortæller Eva Skyum.

- Og som kom vi over til det kæmpe set-up i USA med over 1.000 deltagere, og der var ikke nogen nemme kampe der. Så det var lidt en øjenåbner. Men samtidig blev Marley sulten efter mere. Så det udviklede sig derfra, uddyber hun.

Siden det første VM, har Marley opnået så gode placeringer på ranglisterne, at han er blevet inviteret til flere af de største turneringer i verden, heriblandt VM.

Og med på sidelinjen står som regel Eva, der også har måttet sætte sig grundigt ind i spillet, for at kunne hjælpe sin søn i hans stræben efter resultater.

- Jeg blev nødt til at sætte mig ind i det på en anden måde. Der kommer nye kort hver tredje måned, så man skal hele tiden holde sig opdateret på, hvilke decks der pludseligt er blevet meget bedre.

Det har helt sikkert grebet om sig siden den spæde start i børneafdelingen på biblioteket.

Marley har indtil videre deltaget i 4 verdensmesterskaber. Her møder han direktøren for The Pokémon Company, Tzunekasu Ishihara, ved VM i Nashville i 2018. Privatfoto

Selvfinansierende elitespiller

Selvom Marley og Eva med invitationerne får dækket deres omkostninger ved at tage til de store turneringer, så er det stadig ikke helt billigt at være en del af den internationale Pokémon-elite.

- Det er ikke nogen billig hobby, lad os sige det sådan, konstaterer Eva.

Fire gange om året bliver Pokémon-kortspillet opdateret med nye kort, der kan vende op og ned på den måde man spiller på. Derfor er det nødvendigt at investere i nye kort, hvis man vil være en del af toppen. Og da det er helt specifikke kort, man skal bruge, kan det ikke svare sig at købe de kendte pakker med ti tilfældige kort i.

- Vi køber enkeltkort. For man kan ikke regne med at få de gode kort ved at købe pakker. Så når der kommer et nyt sæt, prøver vi at holde os til, hvilke kort, vi tror, der bliver kompetitive. Og så køber vi dem, forklarer Eva.

Men selvom det langtfra er gratis, er det trods alt lidt lettere, når først man er blandt de bedste.

- Det er dyrt at komme ind i, men når man så kommer op på Marleys niveau, er der dels kortpræmier og pengepræmier. Så det løber rundt nu. Der er han stort set selvfinansierende, uddyber hun.

Som en landsby

Selvom Pokémon kort er en enkeltmandssport, er der et stærkt socialt fællesskab i det danske Pokémon-miljø fortæller Marley og Eva.

- I Danmark er det som en lille landsby. Alle de kompetitive spillere kender hinanden. De er selvfølgelig konkurrenter, men de kan alle spille en kamp og så hygge sig sammen bagefter. Der er virkelig et godt sammenhold, og det gælder også blandt forældrene, fortæller Eva.

- Marley taler også flydende engelsk, fordi han har venner fra hele verden. Man skal ikke være bange for, det er sådan, at man sidder for sig selv og aldrig kommer ud, understreger hun.

Selvom det er Marley, der er den primære spiller i familien, så er Eva også så godt inde i spillet nu, at hun selv til tider deltager i nogle af de mindre turneringer.

- Hvis Marley stoppede med at spille Pokemon i morgen, så ville jeg fortsætte. Det betyder også rigtig meget for mig.

Det er som regel Marleys mor, Eva Skyum, der tager med til turneringerne i ind- og udland. Privatfoto

Drømmen om et verdensmesterskab

Med en andenplads på den europæiske rangliste, og en 13. plads globalt, er der ingen tvivl om, at Marley er blandt de bedste i sin klasse.

Udover sin mors hjælp, bliver han også trænet af den tidligere verdensmester, fynske Jesper Eriksen, der var den første dansker til at vinde VM tilbage i 2016.

Og ved den seneste store turnering i Brasilien, blev det også til en andenplads for Marley, og dermed en plads på podiet.

- Jeg var lidt skuffet, efter jeg tabte finalen. Men det var stadig fedt at stå på podiet med en pokal på en kæmpe scene, fortæller Marley.

Resultatet var også nok til at sikre en invitation til den efterfølgende turnering i Australien. Men det 11-årige Pokémon-talent har ét enkelt mål - VM, der til sommer afholdes i London.

- Jeg drømmer bare om at vinde VM. Men hvis ikke det skulle ske, så i hvert fald at komme videre til kvartfinalerne og nå top-8.