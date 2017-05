Martin P. sikrede et point

NÆSBY: Vejgaard fik et flot point på udebane lørdag eftermiddag, da holdet slog igen på et føringsmål fra hjemmeholdet, Næsby. Martin Pedersen satte udligningen ind på straffespark.

- Det er en rar fornemmelse at sidde med på en svær udebane, at vi faktisk burde have fået alle tre point. Vi sætter dem under massivt pres i anden halvleg og havde flere gode chancer, siger træner Henrik Larsen.

- Allerede tidligt i kampen brænder vi en kæmpestor mulighed, men generelt må jeg bare sige, at jeg er meget stolt af holdet. Når man kigger på vores placering og vores nedtur igennem noget tid, så viser spillerne virkelig karakter, siger han.

Vejgaard mangler seks kampe i rækken, og der er otte point op til en plads, der ikke rykker holdet ned i Danmarksserien.