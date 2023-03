Masseflugt fra elsket skole: Årgang er halveret

AALBORG:Masseflugten er en realitet.

Siden 30. januar har 69 ud af skolens 473 elever meldt sig ud af Byplanvejens Skole.

Herudover har 19 trukket deres tilsagn om, at deres barn skal starte på skolen efter sommerferien.

Det oplyser Byplanvejens Skole.

Det har især ramt 6. årgang som er blevet mere end halveret. I januar var der to klasser på i alt 49 elever. Det tal er nu nede på 22.

På fjerde årgang gik tidligere 41 elever fordelt i to klasser. Nu er det tal nede på 27.

Vil slå skoler sammen

I øjeblikket er politikernes forslag om en ny skolestruktur i det østlige Aalborg i høring.

Her lægger politikerne blandt andet op til at slå Byplanvejens Skole og Seminarieskolen sammen på sidstnævntes matrikel. Og det er det forslag, som har sat gang i masseflugten.

Politikerne havde forventet, at der ville være forældre, som ville det anderledes, men ikke i den her størrelsesorden.

- Det gør selvfølgelig indtryk, når det viser sig, hvor glade forældre og elever er for skolen, men for mig er mursten mindre betydningsfulde end lærere og elever. Byplanvejens Skole er dobbelt så stor som Seminarieskolen, så jeg tror, at den kultur, man bringer med sig, vil få lov at fylde, sagde Morten Thiessen, rådmand for Børn og Unge, i midten af februar til Nordjyske.

Han er selv fortaler for det frie skolevalg, og derfor ville han ikke beklage sig over, at forældre benyttede sig af muligheden.

Men rådmanden erkendte dengang, at det kunne blive et problem på sigt, hvis for mange forældre trækker deres børn ud af Byplanvejens Skole.

Forslaget om den nye skolestruktur er i høring indtil 14. april.