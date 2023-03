Masseflugten fortsætter: Nu forlanger de svar fra politikerne

Spørgsmål 1: Børne- og Undervisningsudvalget har valgt at fremsætte et forslag, der ikke er blevet fremlagt af nogen eksperter på området. Hvis vi skal acceptere, at dette ikke er en spareøvelse, eller en effektivisering på området, hvordan skal vi så forstå beslutningen om ikke at gøre brug af den relaterede COWI-rapport, eller ikke at forholde til sig rapporten fra Institut for Menneskerettigheder? Mit spørgsmål er: Hvem er forslaget her til gavn for, hvis samtlige eksperter og al forskning på området siger, at dette ikke er vejen frem, og at det ikke kan være til gavn for børnene?

Spørgsmål 2: Spørgsmål til Børne- og Undervisningsudvalget Angående “Bæredygtige skoletilbud i det østlige Aalborg”. Vi er blevet bedt om at deltage i demokratiet gennem høringssvar, men når vi udfordrer de pågældende politikere på Facebook, så møder vi enten stilhed, eller måske værre endnu, en vis faktaresistens når vi fremlægger rapporter. Thiessen er citeret d. 24/2 i Ekstra Bladet for at have sagt “Jeg forholder mig overhovedet ikke til den rapport” om den rapport som Institut for Menneskerettigheder har lavet. Mit spørgsmål er: Hvilke argumenter kan så komme i spil og være med til at påvirke?

Kilde: Daniel Vejrgang Nielsen