Massefyring på Techcollege: Over 30 medarbejdere afskediges

AALBORG:Færre søger ind på erhvervsuddannelserne, og det får nu konsekvenser for medarbejderne på Techcollege i Aalborg, der står for både Teknisk Gymnasium og en række erhvervsuddannelser.

Tidligere på ugen fik 31 medarbejdere besked om, ledelsen har i sinde at fyre dem. Efter 22 dages sindeperiode, hvor medarbejderne kan forhandle, får de den egentlige fyreseddel.

- Det er en meget hård fyringsrunde, fordi det er så mange mennesker, det handler om, fortæller fællestillidsmand Jens Andersen.

Han er selv underviser på tømreruddannelsen og lokalformand for Uddannelsesforbundet, der repræsenterer størstedelen af de ansatte på Techcollege.

Foto: Lars Pauli

Massefyring

Ifølge fællestillidsmanden er det knap fem procent af de ansatte, der står til at skulle fyres, og mængden er så stor, det kategoriseres som en massefyring.

- Det har været et langt stræk, for det har kørt i en måned, fra vi først hørte oplægget med antal afskedigelser og så til nu. Det har været en lang, hård tur.

- Ifølge det oprindelige oplæg, skulle der fyres mange flere på EUD-siden (erhvervsuddannelserne red.). Der har vi i Uddannelsesforbundet forhandlet kraftigt for at få det antal ned, fortæller Jens Andersen og forklarer, at de har kæmpet for, at besparelserne ikke kun skulle ramme faglærerne, men også mere bredt i organisationen.

Høj beskæftigelse giver færre elever

Ifølge direktør for Techcollege, Søren Samuelsen, er elevtallet nogenlunde stabilt, dog faldende, på Grundforløb 1, der er for de studerende, der kommer direkte for folkeskolen. Den helt stor mangel på elever er på grundforløb 2, og det skyldes to ting.

- Vi har ikke andre analyser end at høj beskæftigelse i samfundet og høj inflation gør, det nok ikke er nu, man tænker, man skal ned og klare den på SU. Derfor er der rigtig mange, der har taget ekstra år i ufaglærte job og ikke søger ind, forklarer direktøren og fortæller, det er den tendens, man ser på landsplan.

Han vurderer, at ud af Techcolleges cirka 35 erhvervsuddannelser går det tilbage på omkring de 30.

- Så det er ikke fordi, der er nogen, der har gjort noget forkert. Der er bare nogle elever, der har fravalgt at starte en uddannelse. Jeg synes, det er rigtig træls, for vi siger farvel til gode medarbejdere.

- Vi ved ikke, hvordan januar-optaget bliver. Men jeg håber da, vi kan trække nogle af afskedigelserne tilbage, hvis det viser sig, vi får en fremgang igen. Men det er meget svært at spå om, hvordan januar-optaget bliver, siger direktør for Techcollege, Søren Samuelsen. Arkivfoto: Martin Damgård

Fyringerne er fordelt bredt i organisationen. For selvom lønkronerne i høj grad ligger på undervisningsdelen, er kerneopgaven undervisning, forsikrer direktøren.

Hvordan vil I opretholde kvaliteten af uddannelserne med omkring 30 færre medarbejdere?

- Dem, der bliver tilbage, skal selvfølgelig levere noget mere. Det, tror vi, nok skal gå, men jeg kan ikke afvise, det kan få implikationer på den ene eller anden måde. Men vi gør vores ypperste for, det ikke skal gå ud over kvaliteten.